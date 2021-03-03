FORTISSIMA SCOSSA DI TERREMOTO IN GRECIA, PAURA ANCHE AL SUD ITALIA

Una fortissima scossa di terremoto è stata registrata alle 11.16 di oggi.Si tratta di una scossa con epicentro in Grecia.Il terremoto, la cui magnitudo è stata per ora calcolata dall’Istituto di Vulca...

Una fortissima scossa di terremoto è stata registrata alle 11.16 di oggi.

Si tratta di una scossa con epicentro in Grecia.

Il terremoto, la cui magnitudo è stata per ora calcolata dall’Istituto di Vulcanologia è di 6.3 a una profondità di 20 km e a 22 km dalla città di Larissa. Una forte scossa che è stata avvertita dalla popolazione del sud Italia, sono tantissimi i cittadini del Sud Italia ad averla sentita indistintamente. Diversi infatti commenti degli utenti su Facebook.

La scossa è stata registrata dai sismografi di tutta Italia compreso quello di Catania.