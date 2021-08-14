FORTISSIMO TERREMOTO AD HAITI, SI TEMONO MOLTE VITTIME
https://twitter.com/FranceNews24/status/1426539260841181184?s=19https://twitter.com/mendoza_ruben/status/1426540016805818372?s=19https://twitter.com/RCR750/status/1426538637039124480?s=19 Un terremot...
https://twitter.com/FranceNews24/status/1426539260841181184?s=19
https://twitter.com/mendoza_ruben/status/1426540016805818372?s=19
https://twitter.com/RCR750/status/1426538637039124480?s=19
Un terremoto di magnitudo 7.2 è stato registrato questa mattina alle 8.29 ora locale ad Haiti, a circa 120 chilometri a ovest della capitale Port au Prince. Lo riferisce l'istituto sismologico americano Usgs.
Il terremoto di oggi ha provocato gravi danni nel sud del Paese. Lo riferiscono media locali, che mostrano le immagini di edifici crollati a Jeremie e Les Cayes.
La magnitudo registrata è superiore a quella di 6.1 della scala Richter che il 12 gennaio del 2010 devastò il Paese, provocando oltre 220mila morti.