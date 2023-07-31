"FORTUNA" IL NUOVO SINGOLO DEL DUO PATERNESE DIESIS

È proprio un chiaro riferimento al titolo dell'ultimo brano dei Diesis, in arte. Cristian e Ivan, con all'attivo sei brani e già alle spalle tantissimi bei traguardi, a due anni di distanza dal singol...

È proprio un chiaro riferimento al titolo dell'ultimo brano dei Diesis, in arte. Cristian e Ivan, con all'attivo sei brani e già alle spalle tantissimi bei traguardi, a due anni di distanza dal singolo "Gin tonic", tornano con il brano "Fortuna", prodotto da Dmb production e distribuito dalla Sony Music Spa.

Sebbene "Fortuna" sia una parola molto in uso nel linguaggio comune, diventa per i Diesis un termine per inneggiare alla buona sorte.

Un pezzo dai toni freschi, attuali, ma allo stesso tempo mistici e dalle sonorità orientali, quasi come a volerci riportare in quei luoghi e tempi dove cartomanti e cartomanzie sono un vero e proprio culto. “In mano carte come gli zingari…”, frase che diventa come un gioco delle similitudini, paragonando le carte della buona sorte alle carte di credito che, invece, noi utilizziamo quotidianamente.

Nella composizione di ogni singolo brano, i due cantautori, ci regalano espressioni ricche di significato e non mancano metafore dai toni ricercati, come quella che più ci cattura: “se esce la luna da quel mazzo in fiamme, io la strada la brucio, sono Thomas Farriner…”, che ci riporta all’episodio storico del Grande Incendio di Londra, partito proprio dal Farriner’s Bakery.

Due anni di distanza, dicevamo, dal penultimo brano, ma sicuramente non di silenzio, i quali sono serviti alla loro crescita professionale. Molti altri progetti musicali e tante belle novità li aspettano. Non ci resta, dunque, che augurare loro "Buona Fortuna"