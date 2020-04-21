FRAMMENTI DI VETRO NELLA SALSA DI POMODORO. ALLERTA DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Il Ministero della Salute ha pubblicato un nuovo provvedimento di ritiro alimenti, in data 20 aprile 2020. Come sempre accade in casi come questo, la nota è apparsa all’interno dello spazio apposito c...

Il Ministero della Salute ha pubblicato un nuovo provvedimento di ritiro alimenti, in data 20 aprile 2020. Come sempre accade in casi come questo, la nota è apparsa all’interno dello spazio apposito che l’Ente riserva sul proprio sito web ufficiale.

Il prodotto subito tolto dagli scaffali dei supermercati in cui viene venduto è il ‘Pomodoro Datterino – Salsa Pronta’. Il marchio dello stesso è Iper ed il nome del produttore è Bottega di Sicilia S.r.l. Lo stabilimento del produttore è situato a Vittoria, in provincia di Ragusa. Il Ministero della Salute rende note anche altre informazioni sensibili per il riconoscimento del prodotto sottoposto a ritiro alimeni.

Il lotto di produzione è D304/19, la data di scadenza o termine minimo di conservazione corrisponde invece con due valori. Sono il 31/10/22 ed il 31/12/22.

Il motivo del richiamo è dovuto dalla possibile presenza di vetro, come indicato dal Ministero.

Le bottiglie di salsa di pomodoro pronta sono esclusivamente dal contenuto di 330 grammi.

Per chiunque si accorga di avere tale alimento in casa, è naturalmente possibile provvedere ad un cambio oppure ad una sostituzione. Basterà recarsi al punto vendita dove è avvenuto precedentemente l’acquisto. Lì poi occorrerà scegliere se provvedere per una sostituzione con un altro prodotto oppure con un rimborso. In casi come questa l’esibizione dello scontrino di riferimento non è necessaria.