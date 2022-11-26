FRANA LA MONTAGNA AD ISCHIA: DISPERSE 4 PERSONE TRA CUI UN NEONATO

Dalle ore 05 di oggi 26 Novembre 2022 un nubifragio sta interessando l'isola di Ischia.Quattro persone risultano al momento disperse a Casamicciola, sull'isola di Ischia, dopo la frana di questa matti...

Dalle ore 05 di oggi 26 Novembre 2022 un nubifragio sta interessando l'isola di Ischia.

Quattro persone risultano al momento disperse a Casamicciola, sull'isola di Ischia, dopo la frana di questa mattina.

Si tratta di una famiglia composta da marito, moglie e un neonato e di una 25enne che si trovavano in due abitazioni travolte dal fango lungo via Celario.

Lo rendono noto i Carabinieri.

Un uomo, travolto dal fango a Casamicciola Terme, dove questa mattina attorno alle 5 si è verificata una frana, è stato recuperato e salvato dai soccorritori.

Sul posto Carabinieri, Protezione civile e Vigili del fuoco con il supporto dei sommozzatori in rinforzo da Napoli.