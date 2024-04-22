FRANCESCO CARUSO MUORE A 22 ANNI IN UN INCIDENTE A TAORMINA, I GENITORI DONANO GLI ORGANI
Non ce l'ha fatta Francesco Caruso, il 22enne di Letojanni rimasto ferito nello scontro frontale tra una moto e uno scooter sabato pomeriggio sulla Statale 114 a Taormina.
Stanotte all’ospedale “San Vincenzo”, dove era ricoverato in coma nel reparto di Rianimazione, ne è stata accertata la morte cerebrale.
Il giovane lavorava da poco all’hotel Atlantis Bay di Taormina ed era un donatore di sangue. La famiglia ha scelto di donarne gli organi.
Ferito, ma non in pericolo di vita, il 39enne di Santa Teresa Riva in sella allo scooter. Sull'incidente in corso le indagini della Polizia locale di Taormina.