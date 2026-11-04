Francia, hacker attaccano i frigoriferi del sangue: allerta anche in Italia

Attacco informatico a tre celle frigorifere dell'Istituto francese del sangue

Un attacco informatico ha preso di mira alcuni sistemi di refrigerazione dell'Istituto francese del sangue, mettendo a rischio le scorte di emoderivati destinati alle trasfusioni.

Secondo quanto comunicato dalle autorità francesi, gli hacker sono riusciti ad accedere ai sistemi di controllo e ad alterare le temperature di tre celle frigorifere, nelle quali erano conservati prodotti sanguigni a circa -30 gradi. L'episodio è stato definito un attacco ibrido.

La ministra della Salute francese e l'Istituto del sangue hanno comunque rassicurato la popolazione, precisando che non si sono registrate conseguenze sul piano sanitario.

La vicenda ha fatto scattare l'allerta anche in Italia. Il Centro nazionale sangue, in raccordo con il Ministero della Salute, ha invitato tutte le strutture trasfusionali a mantenere alta l'attenzione, verificando costantemente le temperature dei frigoriferi e rafforzando le misure di sicurezza.

«È necessario alzare il livello di attenzione», ha dichiarato Luciana Teofili, direttrice del Centro nazionale sangue, ricordando che in Italia sono già attivi protocolli di sicurezza e piani di emergenza per affrontare eventuali situazioni di rischio.