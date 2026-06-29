Francia, Inghilterra e Spagna ai sedicesimi: ecco le statistiche aggiornate

La Coppa del Mondo entra nella fase più bollente del tabellone e tra le protagoniste del 30 giugno 2026, oltre al primo match tra Marocco e Olanda, ci sono Norvegia e Francia, favorite per il passaggio agli ottavi e non solo.

La Francia sta giocando un Mondiale da paura, con tre vittorie nette nei gironi, compreso l’ultimo 4 - 1 devastante contro la Norvegia, o meglio, le sue riserve. Attenzione proprio ai Vichinghi però, perché nonostante il secondo posto nei gironi, restano una delle squadre della top 10, favorite per la vittoria finale.

Intanto, la scena statistica è tutta dei Bleus, che nel palinsesto Antepost da quota 6 sono arrivati a dominare a quota 4.5, surclassando la Spagna ex favorita, che adesso è al terzo posto. Alla seconda posizione delle favorite c’è l’Argentina di Messi,segue l’Inghilterra.

Gli Inglesi restano nella top 4 dei favoriti alla vittoria del Mondiale

Il match del primo luglio alle ore 18 mette le quote Inghilterra - Dr Congo tutte a favore dei Tre Leoni, con il simbolo 1 nei 90 minuti regolamentari, quotato a 1.24. La Nazionale Inglese resta nella top 4 delle favorite alla vittoria della Coppa del Mondo e in questi sedicesimi di finale, le statistiche prevedono almeno 3 gol totali, con l’over 2.5 leggermente favorito sul simbolo under 2.5.

Agli ottavi ci saranno Messico o Ecuador per chi vincerà questa sfida, intanto, Kane vuole lasciare un segno e segnare il quarto gol ai Mondiali 2026.

La Francia deve battere la Svezia per arrivare agli ottavi

Mbappe vuole diventare il miglior bomber dei Mondiali e tra i record vuole arrivare anche alla terza finale consecutiva in Coppa del Mondo, impresa riuscita nella storia soltanto due volte, alla Germania tra il 1982 e il 1990, e al Brasile tra il 1994 e il 2002.

Le statistiche di Francia - Svezia mettono gli ex e vice campioni dalla parte dei favoriti contro i Gialloblù che sono solidi, ma avranno bisogno di un vero miracolo per passare il turno. Il simbolo 1 per la Francia nei 90 minuti regolamentari è quotato a 1.3, mentre il pareggio è meno probabile fissato a quota 5, risultato che spingerebbe il match ai supplementari.

Intanto, Dembele scrive la storia e segna il suo primo gol ai Mondiali contro l’Iraq, piazzando poi anche una tripletta contro la Norvegia e chiudendo i gironi con 4 reti a pari merito con Mbappe. Il simbolo over 2.5 si abbassa da 1.6 a 1.56, segno che il match sarà aperto e promette una valanga di gol: almeno 3. Il risultato esatto più probabile è il 2 - 1 per i bookmaker, ma la Francia potrebbe anche segnare qualche gol in più, infatti, la rete di Mbappe resta quotata soltanto a 1.4.

La Spagna vuole gli ottavi

Nel palinsesto delle quote Spagna - Austria aggiornato, gli Iberici restano i favoriti per il passaggio agli ottavi e la vittoria nei tempi regolamentari resta favorita a 1.28. I bookmaker prevedono difficilmente un gol degli Austriaci o di entrambe le squadre, segno che questo potrebbe fare la differenza nel match.

L’appuntamento è per le ore 21 del 2 luglio in un match che sicuramente non sarà facile, infatti, i simboli over 2.5 e under 2.5 restano ben bilanciati, con almeno 3 gol più probabili, rispetto a meno di tre reti totali.

La Norvegia al top e Haaland è il suo Vichingo

Il palinsesto del Mondiale ci mostra le statistiche aggiornate con la vittoria dei Vichinghi nei 90 minuti fissata a 2, in un match che sicuramente offrirà tantissimo spettacolo e non sarà così scontato. L’apertura di questa gara è avallata anche dalle quote dell’under 2.5 e dell’over 2.5, valori a pari merito fissati a 1.85, con il Multigol 1 - 3 ultra favorito a 1.4 e l’under 3.5 quotato a 1.32.

Il risultato esatto più probabile è l’1 - 2, con il gol di Haaland ultra favorito fissato a 1.57, dopo l’esordio straordinario nel torneo, in cui ha messo a segno due gol nei primi due match. Il Mondiale è nella sua fase più perfida, agonisticamente parlando, perché ogni errore potrebbe costare caro e portare all’eliminazione, intanto, la Norvegia si fa avanti per scrivere la storia.