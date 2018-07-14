FRANCIA: PARATA AL VIA CON IMPREVISTI, DUE MOTO CADONO DAVANTI A MACRON - IL VIDEO

A Parigi la tradizionale parata militare per festeggiare il 14 luglio. Ma con due piccoli imprevisti. Due motociclette della gendarmerie si sono urtate proprio sotto gli occhi del presidente Emmanuel...

A Parigi la tradizionale parata militare per festeggiare il 14 luglio. Ma con due piccoli imprevisti. Due motociclette della gendarmerie si sono urtate proprio sotto gli occhi del presidente Emmanuel Macron e sono cadute, probabilmente perché uno dei due agenti ha calcolato male il momento dell'ingresso a Place de la Concorde. Come se non bastasse, c'è stato un apparente problema tecnico nei fumogeni con il tricolore francese degli aerei in parata.

Alla cerimonia, che ricorda la presa della Bastiglia, sfilano per gli Champs Elysees migliaia di militari di tutti i corpi francesi.