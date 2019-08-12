FRANCIA, UNA BARCA SI RIBALTA NELLA MANICA: MORTI 3 BAMBINI

Una piccola barca si è ribaltata nel canale della Manica: tre bambini di età compresa fra 6 e 11 anni sono morti. Lo hanno fatto sapere i soccorritori. È successo nei pressi di Agon-Coutainville, seco...

Una piccola barca si è ribaltata nel canale della Manica: tre bambini di età compresa fra 6 e 11 anni sono morti. Lo hanno fatto sapere i soccorritori. È successo nei pressi di Agon-Coutainville, secondo Le Parisien.

Sei persone si trovavano a bordo: i bambini di 7, 9 e 13 anni sono rimasti intrappolati quando l'imbarcazione si è rovesciata, mentre tre adulti sono stati scaraventati in acqua e sono stati recuperati dai soccorritori, indenni o leggermente feriti.

I vigili del fuoco hanno precisato che i bambini sono stati ritrovati in arresto cardiaco ed è stato impossibile rianimarli. Un'inchiesta è stata aperta dalla procura di Coutances, nel dipartimento della Manica, ha fatto sapere la prefettura locale in una nota.