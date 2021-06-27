Franco Battiato: a settembre un grande concerto all’Arena di Verona in suo onore

Al grande maestro Battiato, scomparso lo scorso 18 maggio all’età di 76 anni, sarà dedicato un grande concerto-tributo il 21 settembre nella splendida cornice dell’Arena di Verona.Un evento, già previ...

Al grande maestro Battiato, scomparso lo scorso 18 maggio all’età di 76 anni, sarà dedicato un grande concerto-tributo il 21 settembre nella splendida cornice dell’Arena di Verona.

Un evento, già previsto prima della sua scomparsa e il cui protagonista sarebbe dovuto essere ovviamente lui per celebrare i 40 anni di “La voce del padrone”.

Dietro all’evento c’è Franz Cattini, l’ultimo manager del cantautore siciliano.

Ad omaggiare la musica senza tempo dell’artista sarà un cast composto da importanti nomi della scena musicale italiana molti dei quali legati al maestro da una profonda amicizia.

Al momento non ci sono ancora molte informazioni a riguardo, in primis sul cast. Secondo quanto riportato da Il Corriere, sarebbero vicini alla confema Jovanotti, Emma, Carmen Consoli, Gianni Morandi, il duo Colapesce-Dimartino e Alice, che presto partirà con un nuovo tour interamente dedicato a Battiato.

Maggiori dettagli arriveranno nei prossimi mesi.

Sicuramente sarà un grande evento in una cornice splendida da cui nasceranno diversi contenuti audio-video. Speriamo anche in una diretta TV.