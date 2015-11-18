Franco Battiato presenta il suo film alla Scalinata settecentesca

Appuntamento al 29 novembre: un grande lavoro di gruppo che vede impegnata anche la nostra testata 95047.it, il direttore artistico Giancarlo Santanocito: “Ora realizziamo un scuola di cinema e teatro”

95047.it Giancarlo Santanocito lo pensava da tempo ed oggi ha fatto in modo ed in tempo che giungesse l’occasione: fare in modo che la storica e sempre suggestiva Scalinata settecentesca ospitasse un evento di tutto rispetto. E la proiezione del film del maestro Franco Battiato “Attraversando il bardo - sguardi sull’aldilà” è diventato già un evento: l’appuntamento - rigorosamente gratuito - è per domenica 29 novembre alle 17. Giancarlo Santanocito ne è, per l’appunto, il direttore artistico.

Ed, allora, direttore: da dove è nata questa idea?

“Da una vita vivo la Scalinata. E fin da quand’ero piccolo e mi è sempre rimasta impressa l’idea di potere realizzarvi qualcosa di bello. Io che sono paternese non ho mai potuto organizzare nulla ed ho voluto farlo, finalmente, adesso. Con i ragazzi di Stratanova e col vostro giornale 95047.it che ci ha dato un aiuto importante senza dimenticare l'editore Adriana Di Perna; così come anche la Pro Loco, il Leo cub e gli sponsor, lo abbiamo reso possibile”.

Indubbiamente, bella la visita di Battiato a Paternò.

“Io non credo che non si vada in alcuni posti, come Paternò, per un motivo di soldi. E’ una cosa che va oltre”.

E cioè?

“Io credo sia una questione di mentalità: una mentalità che troppe volte trovo anche nei giovani. Noi dobbiamo scacciare il vittimismo e se abbiamo cose da fare e voler fare abbiamo possibilità e persone per poterle fare. Ma se nessuno comincia a pensare a queste cose non andiamo da nessuna parte. Io, economicamente parlando, sto organizzando tutto grazie all’aiuto di qualche solerte sponsor che non si è tirato indietro. Senza alcun finanziamento pubblico”.

E, poi, c’è la Scalinata.

“Certo e ringrazio il Comune per avermi messo le strutture a disposizione. Nella malaugurata ipotesi di maltempo, ci trasferiremo a San Francesco alla Collina”.

Cosa avverrà esattamente domenica 29?

“Il maestro Battiato presenterà e spiegherà il senso del suo film. Si tratta di un film molto forte, a partire dal titolo. Battiamo spiegherà tutto, farà una introduzione. Poi, verrà proiettato il film”.

E’ una iniziativa che resterà isolata?

“Personalmente, ho un’altra cosa in programma: quella di realizzare una Scuola per cinema e teatro: si sono messi tutti a disposizione, dall’assessore Borzì in poi, e spero di riuscirci. Il maestro Battiato, Salvatore Lazzaro, Francesca Ferro, Bruno Torrisi e Raimondo Todaro potrebbero essere alcuni dei docenti. E la struttura potrebbe essere quella dell’ex Ospedale. Vedremo”.