FRANCO BATTIATO RICOMPARE IN UNA FOTO SUI SOCIAL DOPO LE VOCI DI UNA PRESUNTA MALATTIA

Due uomini seduti a tavola di fronte a un bicchiere di vino bianco. Uno è Luca Madonia, l'altro è Franco Battiato. A postare la foto sul suo profilo Facebook è l'ex chitarrista dei Denovo. Una foto che fa tirare un sospiro di sollievo ai tanti fan dell’autore di Bandiera Bianca e La Cura. "Vedere il maestro in piena forma dopo quello che in questi mesi si è detto e fantasticato riguardo le sue condizioni di salute mi allieta e non poco", si legge in un post.

E' ormai un anno che Battiato è lontano dalle scene, dopo la rovinosa caduta nella sua casa di Milo, nel catanese: un incidente domestico in cui si era fratturato femore e bacino. A preoccupare erano state delle voci circolate nei mesi successivi, poi smentite dai familiari, che parlavano di Alzheimer. In difesa dell'amico era intervenuta anche la collega Alice che invitava a lasciare in pace l'artista che comunque era alle prese con "un lungo periodo di convalescenza" dopo essere caduto nella sua abitazione.