FRANCO BATTIATO SAREBBE AFFETTO DAL MORBO DI ALZHEIMER: POTREBBE NON TORNARE MAI PIÙ A CANTARE

Brutte notizie per il mondo della musica italiana: recenti indiscrezioni che si stanno rincorrendo sul web riporterebbero un momento molto difficile per Franco Battiato.

Il cantautore siciliano sarebbe infatti affetto dal morbo di Alzheimer, e potrebbe non calcare mai più i palchi italiani.

Non emergono informazioni ulteriori né riscontri ufficiali al momento: sebbene sembri che il fratello sia partito da Milano per assistere un Battiato in non buone condizioni. Già mesi fa era arrivato l’annullamento del tour e il momentaneo stop per il cantautore a causa di una caduta nella sua casa di Milo: in quella situazione Franco Battiato si era fratturato il femore, per poi sparire dai riflettori.

A far scattare un ulteriore allarme, l’autore Roberto Ferri con un post su Facebook, che è stato comunque rimosso

E’ un fulmine a ciel sereno, una notizia terribile che – lo ribadiamo – fino all’ultimo speriamo venga smentita dall’entourage del grande artista.

