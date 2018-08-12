FRANCOFONTE: ARRESTATO 24ENNE PER VIOLENZA SESSUALE, CON UNA SCUSA È ENTRATO IN CASA DELLA VITTIMA

Erano le 13 di ieri circa quando, al comando stazione Carabinieri di Francofonte, si presentava una donna trentottenne straniera, residente in quel Comune, che in uno stato di estrema agitazione denun...

Erano le 13 di ieri circa quando, al comando stazione Carabinieri di Francofonte, si presentava una donna trentottenne straniera, residente in quel Comune, che in uno stato di estrema agitazione denunciava ai militari dell’Arma di aver appena subito una violenza sessuale.

La donna, che presentava anche delle evidenti escoriazioni sul corpo, forniva immediatamente i riferimenti del luogo e la descrizione dei tratti somatici e degli indumenti indossati dal suo aggressore quindi, mentre una pattuglia di Carabinieri si prendeva cura della donna tranquillizzandola e chiedendo l’intervento di un’ambulanza del 118, un nutrito numero di militari attivava immediatamente le ricerche dell’uomo che difatti veniva rintracciato nel giro di qualche minuto e bloccato dai militari mentre si allontanava dal luogo indicato dalla vittima.

L’uomo, Gabriel Teodorescu, rumeno, celibe, nullafacente, cl. 1994, con il pretesto di essere interessato al mobilio messo in vendita dalla donna e di volerlo personalmente vedere prima dell’acquisto, si faceva condurre nella sua abitazione e, appena chiusa la porta, la minacciava e aggrediva fisicamente trasportandola di peso all’interno della camera da letto dove, nonostante tutte le resistenze della donna, l’uomo abusava di lei sessualmente. Appena liberatasi dal suo aggressore, la vittima chiedeva ausilio ai Carabinieri che acquisite e repertate tutte le prove ematiche e biologiche, oltre che la dettagliata querela della donna, sottoponevano il reo a fermo di Polizia Giudiziaria, associandolo successivamente alla casa circondariale di Cavadonna.