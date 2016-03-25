COOP - richiama alcuni lotti di amaro Averna

Fratelli Averna S.p.A. ha deciso volontariamente di richiamare in via precauzionale alcuni lotti di bottiglie di amaro Averna da 0,7l e 1,0l(la descrizione dei lotti coinvolti è riportata in calce al...

(la descrizione dei lotti coinvolti è riportata in calce al presente avviso)*.

Per Fratelli Averna S.p.A. la qualità dei prodotti e la sicurezza dei consumatori sono prioritari e questa procedura cautelativa è attuata con questo intento.

Nei lotti interessati, il dosatore in plastica potrebbe risultare danneggiato a seguito di un possibile difetto di produzione avvenuto nella fase di chiusura delle bottiglie. Qualora una di queste bottiglie venisse aperta per versare il prodotto, alcuni pezzi di plastica potrebbero staccarsi dal dosatore e cadere all'interno del bicchiere. Tutti i consumatori che hanno acquistato una bottiglia appartenente ai lotti coinvolti e tutti coloro che dovessero avere dubbi circa l'integrità di una bottiglia Averna in loro possesso, sono pregati di non consumare il prodotto e contattare l'azienda all'indirizzo e-mail [email protected]

Una volta forniti numero del lotto della bottiglia, data di nascita, numero del documento di identità (a dimostrazione della maggiore età) e indirizzo di riferimento, il consumatore riceverà una nuova bottiglia di amaro Averna in sostituzione. Il richiamo riguard esclusivamente i lotti indicati e il difetto è limitato al dosatore della bottiglia e non al liquido contenuto all'interno di essa.

Fratelli Averna S.p.A. è dispiaciuta per l'eventuale inconveniente arrecato ai propri consumatori.

*Lotti coinvolti:

LCN/DJ 29, LCN/DK19, LCN/DK20, LCN/DL01, LCN/DL03, LCN/ DL04, LCN/EA19, LCN/EA20, LCN/EA21, LCN//EA22, LCN/EA25, LCN/EB10, LCN/EB11, LCN/DK18, LCN/DL02, LCN/EB09

