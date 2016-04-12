I fratelli Camonita al Campionato mondiale della pizza

La kermesse è scattata ieri a Parma e si conclude domani: oltre 600 i partecipanti

95047.it Già nel 2012 Salvo Camonita si era laureato vice-campione del mondo: oggi, ci riprova assieme al fratello Vincenzo. Anche se la concorrenza è agguerrita: sono oltre 600 i partecipanti provenienti da ogni parte del pianeta e giunti a Parma per il Campionato mondiale. Una kermesse che coinvolge quasi 35 nazioni: Italia, Usa, Francia, Australia, Giappone, Brasile, Thailandia, Messico, Canada, Germania, Gran Bretagna, Russia, Polonia, per citarne alcune), con quasi 7 mila visitatori. Testimonial della manifestazione è l’attore Gian Marco Tognazzi. Salvo e Vincenzo hanno già passato la prima selezione della categoria “Gusto della pizza”: domani sera vi sarà la conclusione del campionato e la relativa premiazione.

Un enorme in bocca al lupo ai due paternesi in gara: “Stiamo tentando di portare il titolo in Sicilia anche se è difficilissimo. Ma vogliamo provarci e, in ogni caso, è già di per sé bello potersi confrontare in una manifestazione di così alto livello”, dicono a 95047.it

