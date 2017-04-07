FRATELLO E SORELLA PATERNESI ARRESTATI PER FURTO
I Carabinieri della Stazione di San Giovanni La Punta hanno arrestato nella flagranza un 23enne e la sorella di 39 anni, entrambi di Paternò, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato.
La tempestiva segnalazione al 112, da parte degli addetti alla sicurezza del centro commerciale “Le Zagare” di San Giovanni La Punta, ha consentito ai militari di pattuglia di fermare in tempo i due ladri mentre si allontanavano con due borsoni – opportunamente schermati per eludere l’antitaccheggio - colmi di capi d’abbigliamento razziati poco prima dagli stand del negozio Oviesse.
La refurtiva, del valore complessivo di 500 euro, è stata restituita all'avente diritto mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.