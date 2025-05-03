FRECCE TRICOLORI A CATANIA: DATE, ORARI, VIABILITÀ E NOVITÀ DELL’AIR SHOW 2025

Tutto pronto per il Catania Air Show 2025. Sabato 3 e domenica 4 maggio, la città etnea ospiterà uno degli eventi più attesi dell’anno. Due giornate dedicate al volo, alla passione per l’aeronautica e...

Tutto pronto per il Catania Air Show 2025. Sabato 3 e domenica 4 maggio, la città etnea ospiterà uno degli eventi più attesi dell’anno. Due giornate dedicate al volo, alla passione per l’aeronautica e allo spettacolo, con protagoniste assolute le Frecce Tricolori, che inaugureranno ufficialmente il calendario nazionale delle manifestazioni aeronautiche.

Il punto d’incontro per il pubblico sarà in piazza Franco Battiato, ex piazza Nettuno, con vista sul lungomare di Ognina, trasformato per l’occasione in una tribuna naturale all’aperto. L’appuntamento è fissato per le ore 15:00 di entrambi i giorni.

Sabato 3 maggio sono previste le prove generali, aperte a tutti, a partire dalle 15:00.

Domenica 4 maggio andrà in scena lo show vero e proprio, della durata di circa tre ore, che si concluderà con trenta minuti di pura adrenalina grazie all’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale.

Durante l’intero weekend sarà attivo il Villaggio Azzurro dell’Aeronautica Militare, con stand informativi del 41° Stormo di Sigonella, un simulatore di volo delle Frecce Tricolori e aree espositive dedicate al mondo dell’aviazione.

Per consentire lo svolgimento dell’evento in sicurezza, il lungomare di Ognina sarà chiuso al traffico sabato dalle 14:00 alle 19:30 e domenica dalle 10:00 alle 20:00.

Sono stati predisposti parcheggi per auto in via Aci Castello, nei pressi del centro commerciale, e presso la stazione ferroviaria di Ognina. I pullman turistici potranno sostare davanti al complesso Le Ciminiere.

Saranno disponibili bagni chimici, e il servizio d’ordine sarà garantito da volontari della Protezione Civile e dalla Polizia Locale. Domenica 4 maggio, a partire dalle ore 14:00, sarà potenziata la mobilità pubblica: aumenterà la frequenza delle corse della metropolitana e sarà rafforzata la linea bus Amts 935.

Catania si prepara così a vivere un fine settimana con il naso all’insù, tra emozione, spettacolo e orgoglio nazionale.