FREDDO ARTICO IN ARRIVO FRA LUNEDÌ E MARTEDÌ IN SICILIA CON LOCALI FIOCCATE IN COLLINA

L’Europa occidentale anticipa il sito centrometeosiciliano.it e buona parte delle regioni italiane, specie quelle settentrionali ed occidentali, sono interessate da una vasta area di alta pressione riconducibile all’anticiclone delle Azzorre, assicurando condizioni di tempo prevalentemente stabile e soleggiato.

Più ad est lungo l’Europa orientale, è presente una circolazione depressionaria alimentata da masse d’aria particolarmente fredde dalle caratteristiche continentali che sta portando condizioni atmosferiche marcatamente invernali. Una parte di questa massa di aria fredda, con moto retrogrado, tra la serata di domani e la giornata di martedì giungerà lungo le nostre regioni centro meridionali e la Sicilia, apportando un ulteriore abbassamento delle temperature, ma ad esse non saranno associati particolari fenomeni e limitatamente al settore tirrenico ed orientale dell’isola, con possibili deboli nevicate anche a quote molto basse, specie tra la tarda serata di lunedì e la mattinata di martedì, quando si raggiungerà la fase clou di questa irruzione di aria fredda.

Successivamente si assisterà ad una graduale ed ulteriore espansione verso levante dell’anticiclone delle Azzorre che favorirà un parziale miglioramento delle condizioni atmosferiche, anche se non mancherà della locale instabilità lungo il settore settentrionale della Sicilia tirrenica associata ad una fenomenologia a carattere sparso e di debole intensità.

Ma adesso dopo questa breve analisi, passiamo al tempo previsto sulla nostra isola per i prossimi giorni.

Vediamo allora come si preannuncia più nel dettagli:

Tempo previsto per Lunedì 24 gennaio

Fin dal mattino avremo lungo il settore tirrenico condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con possibili fenomeni lungo il messinese, che localmente potranno risultare di moderata intensità, risultando a carattere nevoso a partire dagli 800/900 metri lungo il palermitano, ed oltre i 600-700 nel messinese.

Nel corso del pomeriggio ed in serata si assisterà ad un ulteriore estensione della nuvolosità e dei fenomeni a gran parte del settore tirrenico e al settore orientale dell’isola, dove avremo fenomeni da deboli a moderati più frequenti ed intensi lungo il messinese tirrenico.

I fenomeni assumeranno carattere nevoso anche a quote molto basse fino in prossimità delle aree costiere del messinese con fiocchi coreografici, mentre lungo il palermitano ed il medio basso versante ionico la neve cadrà al di sopra dei 300-400 metri. Nel resto dell’isola, la nuvolosità risulterà a carattere sparso ed i fenomeni poco probabili.

Venti da moderati a localmente forti dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi lungo l’area dello stretto di Messina.

Mari generalmente mossi, specie il Mar Tirreno e il mar Ionio a largo.

Temperatura in ulteriore calo ovunque, più sensibile lungo il settore tirrenico e ionico.

Tempo previsto per Martedì 25 gennaio

La giornata vedrà condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso ovunque con addensamenti più compatti lungo il settore tirrenico, dove non escludiamo locali ed isolati deboli fenomeni che assumeranno carattere nevoso a partire dai 200-300 metri nel messinese, e dai 400-500 nel palermitano.

I venti risulteranno moderati dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi lungo l’area dello stretto di Messina.

Mari generalmente mossi.

Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Tempo previsto per Mercoledì 26 gennaio

Fin dalle prime ore del mattino avremo generali condizioni di cielo da irregolarmente nuvoloso a temporaneamente molto nuvoloso, specie lungo il settore settentrionale dell’isola dove saranno possibili delle precipitazioni sparse da deboli a moderate per lo più sul messinese, risultando a carattere nevoso inizialmente attorno ai 700-800 metri, ma con tendenza ad un ulteriore incremento della quota neve specie nella seconda parte della giornata.

Altrove il tempo risulterà più asciutto con locali ampie schiarite lungo il settore meridionale dell’isola.

I venti saranno da deboli a moderati dai quadranti settentrionali.

Mari generalmente mossi.

Temperature in generale aumento.