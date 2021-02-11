FREDDO IN ARRIVO. NEVE ANCHE AL SUD E IN SICILIA

E’ in arrivo tra meno di 24 ore in Italia il vento gelido proveniente dagli Urali, il Burian, portando neve e gelo. In concomitanza con il suo ingresso giungerà anche una perturbazione atlantica che d...

E’ in arrivo tra meno di 24 ore in Italia il vento gelido proveniente dagli Urali, il Burian, portando neve e gelo. In concomitanza con il suo ingresso giungerà anche una perturbazione atlantica che dal Nordovest scenderà verso il Centro-Sud dove l’aria gelida darà vita a un vortico ciclonico ricolmo di neve. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che la perturbazione in arrivo domani farà nevicare dal mattino fino in pianura sul Piemonte, in Lombardia (Milano, Pavia, Lodi) e in Emilia. Nelle ore pomeridiane il fronte raggiungerà anche il Centro e in tarda serata/nottata pure il Sud. Entro sera nevicate fino in pianura potranno interessare gran parte delle città della Toscana (anche Firenze), dell’Umbria e delle regioni adriatiche.

Nel contempo, secondo gli esperti de ‘iLMeteo.it’, l’aria fredda in arrivo dai Balcani si farà sempre più incisiva estendendosi a quasi tutte le regioni. Sabato il Burian spazzerà l’Italia da Nord a Sud provocando un tracollo delle temperature che perderanno anche 15 gradi. Un vortice ciclonico in azione sul basso Mar Tirreno, alimentato dai venti gelidi, creerà le condizioni necessarie per nevicate fin su coste e pianure di Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania (fiocchi a Napoli e Salerno) e Basilicata, a 2-300 metri in Calabria e 5-600 metri in Sicilia. Neve anche in Umbria e sul Lazio a quote collinari. Sul resto delle regioni il clima sarà gelido, sferzato da venti taglienti che manterranno le temperature massime prossime allo zero. Domenica continueranno a soffiare i venti freddi, ma il tempo sarà ampiamente soleggiato al Centro-Nord, mentre al Sud potranno esserci ancora improvvisi fenomeni nevosi fino in pianura. Come detto le temperature subiranno una sensibile diminuzione su tutte le regioni e andranno sotto la media del periodo di 12-16 gradi circa.