FREDDO, VENTO E ALLERTA GIALLA PER LA GIORNATA DI DOMANI
Il dipartimento regionale della Protezione Civile ha diramato il bollettino per la giornata di domani, 23 Febbraio 2019, che indica un'allerta meteo gialla per tutta la serata di oggi e per le successive 24-36 ore. Si prevedono venti forti o di burrasca Nord-Orientali con raffiche fino a burrasca forte e possibili mareggiate lungo le coste esposte.
BOLLETTINO AERONAUTICA MILITARE METEO
BOLLETTINO DELL- DALLA SERATA ODIERNA, 22 FEBBRAIO 2019, E PER LE SUCCESSIVE 36/48
ORE VENTO DI BURRASCA O BURRASCA FORTE DA NORD EST SU MARCHE,
ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA E PUGLIA, IN ESTENSIONE DALLE PRIMISSIME
ORE DI DOMANI SABATO 23 FEBBRAIO 2019, ANCHE AL RESTO DEL CENTRO-SUD,
ED IN INTENSIFICAZIONE FINO A TEMPESTA SULLE AREE INTERNE DEL LAZIO
MERIDIONALE, SULLA CAMPANIA, AREE INTERNE DI ABRUZZO E MOLISE,
BASILICATA E CALABRIA TIRRENICHE, CON FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE
ESPOSTE;
- - DALLA SERATA ODIERNA, 22 FEBBRAIO 2019, E PER LE SUCCESSIVE 24/36
ORE PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O
TEMPORALE, SULLE REGIONI MERIDIONALI CHE, DALLA SECONDA PARTE DELLA
MATTINATA DI DOMANI SABATO 23 FEBBRAIO 2019, ASSUMERANNO CARATTERE
NEVOSO GIA' A BASSA QUOTA PIU' ABBONDANTE SU BASILICATA, CALABRIA E
SICILIA TIRRENICA;
- - DALLE PRIMISSIME ORE DI DOMANI, SABATO 23 FEBBRAIO 2019, E PER LE
SUCCESSIVE 24/36 ORE, VENTO FORTE DA NORD-EST CON RAFFICHE FINO A
BURRASCA LUNGO LE COSTE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA, VENETO ED
EMILIA-ROMAGNA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- - DALLE PRIMISSIME ORE DI DOMANI, SABATO 23 FEBBRAIO 2019, E PER LE
SUCCESSIVE 36 ORE, STATO DEL MARE DA MOLTO AGITATO A GROSSO SUL MAR
ADRIATICO MERIDIONALE, MAR IONIO, STRETTO DI SICILIA E MAR TIRRENO
MERIDIONALE, E DA AGITATO A MOLTO AGITATO A MOLTO AGITATO SU MARE DI
SARDEGNA, TIRRENO CENTRALE ED ADRIATICO CENTRALE;
- - DALLE PRIMISSIME ORE DI DOMANI, SABATO 23 FEBBRAIO 2019, E PER LE
SUCCESSIVE 24 ORE UN'ONDATA DI FREDDOINTENSO CON ABBASSAMENTI DI
OLTRE 10°C, RISPETTO ALLE 24 ORE PRECEDENTI, SULL'INTERO PAESE AD
ECCEZIONE DI VALLED'AOSTA, SARDEGNA E TRENTINO-ALTO ADIGE DOVE LA
DIMINUZIONE DELLA TEMPERATURA SARA' MENO MARCATA.