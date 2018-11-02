FRODE GASOLIO, 10 AVVISI INDAGINE. CARBURANTE VENDUTO ILLEGALMENTE

La Guardia di finanza di Ragusa ha notificato 10 avvisi di conclusione indagini ad altrettante persone per illecito traffico di gasolio; sequestrati, in due diversi interventi, circa 40.000 litri di p...

La Guardia di finanza di Ragusa ha notificato 10 avvisi di conclusione indagini ad altrettante persone per illecito traffico di gasolio; sequestrati, in due diversi interventi, circa 40.000 litri di prodotto petrolifero e tre autobotti.

L’indagine, che ha consentito di accertare una frode all’Iva e alle accise per circa 91 mila euro, è nata dal controllo sulle movimentazioni di merci dei militari della compagnia di Vittoria, che, il 16 dicembre 2015 e il 3 febbraio del 2016, sequestrarono tre autobotti, intestate alla medesima società, mentre trasportavano carburante non scortato da idonea documentazione.

Il sodalizio avrebbe acquistato gasolio per poi cederlo a soggetti non legittimati a riceverlo (25 imprese), sfruttando documentazione falsa. Il meccanismo avrebbe consentito l’immissione di 196.500 litri di prodotto il cui prezzo al litro oscillava tra 0,70 ed 0,72 euro a fronte dei 0,52 € e 0,55 euro, garantendo ai clienti un risparmio rispetto ai prezzi del carburante acquistato nel circuito legale.