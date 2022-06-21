FRODI SU ACCISE, CONFISCATI BENI PER 5 MLN AD UN IMPRENDITORE DI CATANIA

Beni per cinque milioni di euro sono stati confiscati dalla Guardia di finanza di Catania all’imprenditore Alessandro Primo Tirendi. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione...

Beni per cinque milioni di euro sono stati confiscati dalla Guardia di finanza di Catania all’imprenditore Alessandro Primo Tirendi. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catania.

Gli accertamenti eseguiti dalle Fiamme gialle hanno riguardato le disponibilità economico-finanziarie riconducibili a Tirendi, sottoposto a indagini, in più circostanze, per violazioni tributarie e commissione di frodi nel settore delle accise. Verificata la sproporzione tra il profilo reddituale del suo nucleo familiare.

Scoperti i beni riconducibili a Tirendi e ai suoi familiari: un’impresa individuale, con sede a Gravina di Catania, attiva nel settore del trasporto merci su strada con il connesso patrimonio aziendale; la Tiroil srl, con sede a Catania, esercente il commercio all’ingrosso e al dettaglio di carburanti, nonché del trasporto di merci su strada; – la Tir oil con sede a Catania, attiva nel commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi, con il connesso patrimonio aziendale.

La confisca ha riguardato due delle società e della ditta individuale, con i connessi patrimoni aziendali; contanti per circa 500 mila euro; – disponibilità finanziarie su conti correnti e deposito titoli.