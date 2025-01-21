FUGA DI GAS A CATANIA: ESPLOSIONE IN VIA GALERMO, INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Catania, 21 gennaio 2025 – Un'esplosione si è verificata in via Galermo, a Catania, a causa di una fuga di gas proveniente dalla rete cittadina. L’incidente è stato confermato dai Vigili del Fuoco, ch...

Catania, 21 gennaio 2025 – Un'esplosione si è verificata in via Galermo, a Catania, a causa di una fuga di gas proveniente dalla rete cittadina. L’incidente è stato confermato dai Vigili del Fuoco, che sono intervenuti immediatamente con i loro Nuclei Speciali NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico).

Secondo le prime informazioni, tre squadre dei Vigili del Fuoco sono attualmente impegnate sul posto per gestire l’emergenza. La strada era già stata interdetta al traffico veicolare per permettere ai tecnici dell’azienda del gas di individuare l’origine della perdita.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sull'entità dei danni o sulla presenza di eventuali feriti. Le operazioni di messa in sicurezza e di verifica della zona sono ancora in corso. Si attendono ulteriori aggiornamenti da parte delle autorità competenti.

Seguiranno sviluppi.