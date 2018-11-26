95047

FUGA DI GAS IN VIA TEATRO: UFFICIO POSTALE E STRADA CHIUSA, VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO

Redazione
26 novembre 2018 08:37
Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò in via Teatro. L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 7.30.
Secondo quanto appurato, si dovrebbe trattare di una fuga di gas da una colonnina.

I vigili del fuoco hanno interdetto la circolazione, in attesa che i tecnici intervengono per riparare il guasto.
Per precauzione chiuso l ufficio postale.

 

