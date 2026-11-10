Fuga folle per 14 chilometri, semina il panico sulle strade: arrestato 21enne di Aci Catena

Inseguimento da Catania fino ad Aci Platani: il giovane non si ferma all’alt dei Carabinieri e fugge a tutta velocità tra sorpassi azzardati e manovre pericolose

Un inseguimento protrattosi per circa 14 chilometri, durante il quale il conducente di un’autovettura ha ignorato ripetutamente l’alt intimato dai Carabinieri, mettendo in pericolo gli utenti della strada e gli stessi militari, si è poi concluso con l’arresto differito di un 21enne di Aci Catena, pregiudicato, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

I fatti si sono verificati quando un equipaggio del Nucleo Radiomobile, impegnato nel servizio di controllo del territorio, transitando in via del Rotolo ha scorto un’utilitaria procedere a forte velocità e, pertanto, ha intimato l’alt al conducente, attivando i dispositivi luminosi e acustici di servizio per procedere al controllo.

L’uomo alla guida, però, anziché fermarsi, ha accelerato, dando inizio a una fuga che ha richiesto l’immediato coordinamento con la Centrale Operativa, la quale ha allertato le altre pattuglie presenti sul territorio.

L’inseguimento si è sviluppato lungo diverse arterie cittadine, interessando via Messina, via Policastro, via Galatioto, via Savasta e via Grasso Finocchiaro, per poi proseguire in direzione della strada statale 114, nei territori di Aci Castello e Acireale, fino alla frazione di Aci Platani.

Durante la sua corsa, il conducente ha effettuato manovre particolarmente pericolose, procedendo a zig zag e compiendo sorpassi azzardati anche in tratti curvilinei, nonostante la presenza di altri veicoli in transito e l’intimazione a fermarsi da parte dei militari.

Le “gazzelle” hanno seguito il veicolo mantenendolo costantemente sotto controllo, con la massima attenzione alla sicurezza della circolazione e all’incolumità delle persone. Proprio per evitare ulteriori rischi per gli utenti della strada e per i pedoni presenti nella zona, i militari hanno infine interrotto l’inseguimento, dopo aver percorso circa 14 chilometri, quando l’autovettura ha raggiunto la frazione di Aci Platani.

L’attività dei Carabinieri è quindi proseguita attraverso una serie di accertamenti, a partire dalle verifiche sulla disponibilità dell’autovettura, risultata presa a noleggio.

La ricostruzione dei passaggi del mezzo e le informazioni acquisite hanno consentito di risalire progressivamente alla persona che si trovava alla guida. Determinante si è rivelato anche il riconoscimento effettuato dai militari che avevano partecipato all’inseguimento, supportato dalle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza in dotazione all’equipaggio.

Gli approfondimenti hanno permesso di identificare il fuggitivo in un 21enne, che, nel giro di breve tempo, è stato convocato presso gli uffici del Nucleo Radiomobile e, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, arrestato in differita per il reato di fuga pericolosa, previsto dall’articolo 192, comma 7-bis, del Codice della strada.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto, il ragazzo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, con divieto di uscire di casa dalle 21:00 alle ore 06:00 di ogni giorno.