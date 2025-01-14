FUGA SPERICOLATA A CATANIA: INSEGUITO E ARRESTATO GIOVANE GRAZIE AL NUMERO TARGA

Ha tentato, in tutti i modi, di sfuggire al controllo della Polizia di Stato, ma un giovane pusher catanese di 22 anni è stato bloccato e arrestato dopo un inseguimento tra le vie del centro storico.G...

Ha tentato, in tutti i modi, di sfuggire al controllo della Polizia di Stato, ma un giovane pusher catanese di 22 anni è stato bloccato e arrestato dopo un inseguimento tra le vie del centro storico.

Gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania l’hanno individuato in via Santa Maria di Betlem, nei pressi di corso Sicilia, durante uno dei servizi notturni finalizzati a prevenire e a contrastare fenomeni di illegalità diffusa.

Il giovane, già noto alle forze di Polizia per reati legati all’attività di spaccio, si trovava a bordo di un’auto e, alla vista dei poliziotti ha prima rallentato e, poi, ha bruscamente accelerato quando ha capito di essere stato riconosciuto.

Per sottrarsi al controllo, l’uomo si è reso protagonista di una spericolata fuga in auto tra i vicoli del centro, mettendo a rischio la sua incolumità e quella di altri utenti della strada, raggiungendo alcune zone frequentate da giovani, seduti nei dehors dei locali. I poliziotti l’hanno tallonato senza mai perderlo di vista, intimando più volte l’alt, ma il 22enne non si è fermato e ha continuato a sfrecciare a folle velocità fino a quando, in via Sangiuliano, si è sbarazzato di un sacchetto, lanciandolo dal finestrino, per poi scendere frettolosamente dall’auto, abbandonata al centro della strada per cercare di far perdere le proprie tracce, dileguandosi a piedi.

I poliziotti hanno prontamente recuperato la busta lanciata dal ragazzo, che conteneva marijuana, oltre che una bustina con hashish e ulteriore marijuana, per un totale di 25 grammi di sostanza stupefacente.

Sottoposta a controllo l’autovettura, nel portaoggetti è stata trovata una busta con più di 3500 euro in contanti, ritenuta frutto dell’attività di spaccio di droga.

Nell’immediatezza, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, effettuando accertamenti sulla targa dell’auto, hanno rintracciato il proprietario, che è stato da loro riconosciuto come colui che era sfuggito al controllo.

Il giovane è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva, e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.