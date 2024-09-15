FUGGONO ALL'ALT IN SCOOTER, CADONO E CONTINUANO A CORRERE: ARRESTATI UN 19ENNE CATANESE E UN 20ENNE DI MISTERBIANCO

Ennesimo arresto dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania che, in esecuzione delle direttive per il rafforzamento dell’attività di prevenzione, disposte dal Comando Provinciale per un efficac...

Ennesimo arresto dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania che, in esecuzione delle direttive per il rafforzamento dell’attività di prevenzione, disposte dal Comando Provinciale per un efficace controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza un catanese di 19 anni ed un 20enne di Misterbianco, responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nella serata intorno alle 21, nel corso di un servizio contro lo smercio di sostanze stupefacenti nel centro cittadino, l’equipaggio della Radiomobile ha notato in via Caronda i due ragazzi, entrambi già a loro noti per le loro pregresse vicissitudini giudiziarie, i quali, con atteggiamento guardingo, privi di casco ed a bordo di uno scooter Honda SH, procedevano in direzione della vicina Piazza Cavour, comunemente conosciuta dai cittadini catanesi come “Il borgo”.

I Carabinieri hanno pertanto immediatamente imposto l’alt al 20enne, alla guida dello scooter, che, invece, ha dato gas tentando una fuga, ben presto resa vana dagli uomini dell’Arma, che con la “gazzella” hanno sbarrato loro la strada.

Il conducente ha quindi fatto rovinare sull’asfalto il mezzo a due ruote, e i due hanno cominciato a correre verso Piazza Cavour – comunemente detta Piazza Borgo – , non prima però di aver lanciato, sotto un’autovettura parcheggiata, un borsello nero, che è stato subito recuperato da un ulteriore equipaggio della Radiomobile, giunto in supporto ai colleghi su coordinamento della centrale operativa.

Inseguiti a piedi dalla pattuglia, il 19enne è stato bloccato dopo pochi metri, mentre per il complice, riuscito momentaneamente ad allontanarsi, sono scattate subito le ricerche. La profonda conoscenza del territorio da parte dei militari dell’Arma ha infatti permesso di risalire alla sua identità e in questo modo di rintracciarlo nel giro di mezz’ora mentre, convinto d’averla fatta franca, stava rientrando a casa a Misterbianco.

Proprio nei pressi della sua abitazione è stato, quindi, bloccato e arrestato dai Carabinieri della locale Tenenza. All’interno del borsello i militari hanno trovato 17 dosi già singolarmente confezionate di marijuana ed un tirapugni in metallo, mentre all’interno del vano sottosella dello scooter hanno rinvenuto ulteriori 10 grammi della medesima sostanza, ancora da suddividere per un peso così complessivo di circa 75 grammi, una decina di grammi di hashish, e la somma di 225,00 euro, provento dell’attività di spaccio.

I due giovani sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto.