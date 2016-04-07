Fumava “erba” dietro la stazione dei carabinieri: segnalato alla Prefettura

Ma i controlli dei militari hanno riguardato più persone (segnalate anch’esse)

95047.it Un controllo che ha riguardato numerose persone, perlopiù giovanissimi, e nello specifico, la segnalazione alla Prefettura di una decina di assuntori di droga, perlopiù del tipo leggero (marijuana). Uno è stato sorpreso dai militari addirittura a fumare uno spinello in Piazza Caduti di Nassiriya, proprio alle spalle della caserma che ospita la locale Compagnia Carabinieri. Un’azione che non si ferma qui e che, nelle prossime, ore dovrebbe fornire ulteriori sviluppi.

“E’ lo Stato che deve affermarsi su ogni forma di illecito anche di natura amministrativa - spiegano in una nota i carabinieri -, ed è questo che hanno fatto i Carabinieri della Compagnia di Paternò che, negli ultimi giorni, in particolare nelle ore preserali, dispiegando numerose pattuglie, hanno eseguito dei controlli antidroga nel territorio di competenza per arginare lo spaccio ed il conseguente utilizzo di sostanze stupefacenti. I servizi, che hanno ridato una sensazione di sicurezza a diverse zone della città”.