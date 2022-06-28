FUOCHI D'ARTIFICIO NON AUTORIZZATI PER I FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI BATTISTA A SAN GIOVANNI GALERMO
La Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà due uomini per accensione pericolosa senza licenza di fuochi d’artificio.Ieri, durante i festeggiamenti di San Giovanni Battista, tenuti in località...
La Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà due uomini per accensione pericolosa senza licenza di fuochi d’artificio.
Ieri, durante i festeggiamenti di San Giovanni Battista, tenuti in località San Giovanni Galermo, personale del Commissariato di Nesima, a seguito di puntuali verifiche, appurava che il titolare della ditta di fuochi d’artificio, trasportava e poi esplodeva un numero di fuochi di artificio superiori a quelli preventivamente autorizzati con licenza del sig. Questore di Catania, per tale motivo, veniva deferito in stato di libertà all’A.G. competente.
Nella medesima circostanza, i predetti reati venivano anche contestati al fuochino e ad un aiutante.
Il materiale esplodente in eccesso a quello autorizzato, illecitamente trasportato, veniva opportunamente posto sotto sequestro e consegnato immediatamente al personale del Nucleo Artificieri, fatto intervenire sul posto.
La posizione del titolare dell’impresa e del fuochino, entrambi titolari di licenza di pubblica sicurezza, sarà oggetto di ulteriori approfondimenti da parte della Divisione Polizia Amministrativa della Questura.