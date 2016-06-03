A fuoco il parco tra Corso Italia e Del Popolo

Per tutto il pomeriggio di ieri, lavoro incessante dei vigili del fuoco (e dei residenti). La stagione calda è ormai scattata e la scelbatura delle aree diventa fondamentale per evitare catastrofi. Riguarda tutti: privato e (soprattutto) pubblico

95047.it L’incendio è scoppiato nel primissimo pomeriggio di ieri e per diverse ore, i vigili del fuoco del distaccamento paternese hanno avuto il loro bel da fare per sedare un rogo che ha letteralmente incenerito la vegetazione del cosiddetto Parco dell’amicizia. Il sito si trova tra il Corso Italia e Corso del Popolo. Sono stati i residenti a lanciare l’allarme: e sono stati loro stessi ad intervenire all’inizio provando a sedare in qualche modo i primi focolai.

La stagione calda è ormai arrivata ed il pericolo incendi è all’ordine del giorno. La scelbatura delle aree diventa fondamentale per evitare catastrofi. Riguarda tutti: privato e (soprattutto) pubblico. Diverse zone della città sono già “assediate” dall’erba secca e alta.