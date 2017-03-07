A fuoco stanotte un auto in via Giaconia
Una Fiat punto è stata avvolta dalle fiamme la notte scorsa in via Giaconia, alle spalle della Chiesa San Biagio .Sul posto, sono intervenuto i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò che hanno...
A cura di Redazione
07 marzo 2017 10:08
Una Fiat punto è stata avvolta dalle fiamme la notte scorsa in via Giaconia, alle spalle della Chiesa San Biagio .
Sul posto, sono intervenuto i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò che hanno provveduto a sedare l’incendio.
Non é stato possibile accertare la natura del rogo
IMG-20170307-WA0002