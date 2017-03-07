95047

A fuoco stanotte un auto in via Giaconia

Una Fiat punto è stata avvolta dalle fiamme la notte scorsa in via Giaconia, alle spalle della Chiesa San Biagio .Sul posto, sono intervenuto i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò che hanno...

07 marzo 2017 10:08
News
Una Fiat punto è stata avvolta dalle fiamme la notte scorsa in via Giaconia, alle spalle della Chiesa San Biagio .

Sul posto, sono intervenuto i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò che hanno provveduto a sedare l’incendio.

Non é stato possibile accertare la natura del rogo

