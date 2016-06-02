A fuoco un autocompattatore dei rifiuti

Il mezzo di trovava parcheggiato all’interno dell’Isola ecologica: le cause sono ancora da chiarire

95047.it E’ stato avvolto dalle fiamme nella notte. Un autocompattatore dei rifiuti è andato distrutto a causa di un incendio: il mezzo si trovava all’interno dell’Isola ecologica di contrada Tre Fontane.

Sul posto, sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento paternese assieme ai carabinieri. Non si conoscono, al momento, le cause del rogo. Doloso o accidentale, le indagini sulle cause sono al vaglio dei militari di piazza della Regione.