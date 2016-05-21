A fuoco un’auto in via Campania

Intervento dei vigili del fuoco. Indagano i carabinieri

95047.it [Flash] Una Lancia Y è stata avvolta dalle fiamme la notte scorsa in via Campania. Sul posto, sono intervenuto i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò che hanno provveduto a sedare l’incendio. Ad intervenire, anche i carabinieri della Compagnia di Paternò che in queste ore stanno tentando di verificare la matrice del rogo: se doloso o accidentale (ovvero, se dovuto ad un eventuale cortocircuito). ,