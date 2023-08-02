FURCI SICULO, LITE TRA VICINI FINISCE A COLTELLATE. ARRESTATO PER TENTATO OMICIDIO

Un 52enne di origine rumena è stato arrestato e portato al carcere di Messina per lesioni personali e tentato omicidio. A seguito di una chiamata al 112, i carabinieri sono intervenuti in un’abitazion...

Un 52enne di origine rumena è stato arrestato e portato al carcere di Messina per lesioni personali e tentato omicidio.

A seguito di una chiamata al 112, i carabinieri sono intervenuti in un’abitazione nel centro di Furci Siculo (Messina) dove era stata segnalata una lite tra vicini. Arrivati sul posto, hanno bloccato il presunto aggressore identificandolo nel 52enne rumeno.

Questo, secondo una prima ricostruzione dei fatti, per futili motivi di vicinato aveva aggredito un 50enne marocchino con un coltello ferendolo alla schiena e a una mano.

Il 50enne è stato trasportato all’ospedale di Taormina, mentre i carabinieri hanno perquisito la casa del 52enne, trovando un coltello di 50 centimetri circa, ancora sporco di sangue, che è stato sequestrato.