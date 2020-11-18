FURGONCINO IN FIAMME SULLA SS284, RALLENTAMENTI

FLASHFurgoncino in fiamme pochi minuti fa intorno alle ore 15.00 sulla ss284 in territorio di Biancavilla.Per un probabile corto circuito il mezzo ha preso fuoco mentre era in marcia, fortunatamente l...

FLASH

Furgoncino in fiamme pochi minuti fa intorno alle ore 15.00 sulla ss284 in territorio di Biancavilla.

Per un probabile corto circuito il mezzo ha preso fuoco mentre era in marcia, fortunatamente l'autista si è reso conto del pericolo ed ha abbandonato immediatamente il mezzo mettendosi in sicurezza e chiamando i soccorsi.

Una densa nube di fumo nero ha avvolto l’automezzo, rimasto in panne sulla carreggiata. Bloccato il traffico per consentire le operazioni di soccorso. Secondo quanto si è appreso nessuno sarebbe rimasto ferito.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco di Adrano per le operazioni di spegnimento e di sicurezza del mezzo.

Code nel tratto interessato dall'incidente in entrambi i sensi di marcia.