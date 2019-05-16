95047

FURGONE CONTRO AUTOARTICOLATO, FERITO 64 ENNE

+++AGGIORNAMENTO+++L'incidente si è verificato intorno alle ore 13 sulla SS192 nei pressi del Gelso Bianco.A scontrarsi violentemente un furgone con un autoarticolato.Visto la gravità del ferito è sta...

A cura di Redazione Redazione
16 maggio 2019 21:14
FURGONE CONTRO AUTOARTICOLATO, FERITO 64 ENNE -
+++AGGIORNAMENTO+++

L'incidente si è verificato intorno alle ore 13 sulla SS192 nei pressi del Gelso Bianco.

A scontrarsi violentemente un furgone con un autoarticolato.

Visto la gravità del ferito è stato necessario l intervento dell elisoccorso.

Il malcapitato è un 64enne originario di Ragusa, trasportato con l’elisoccorso al “Trauma Center” dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

L’uomo ha riportato anche la frattura di una scapola.

Sul posto i Carabinieri di Misterbianco per i rilievi del caso e per stabilire le responsabilità nello scontro e l’azienda Sos Strade Vittorio Grimaldi per la pulizia della strada invasa da detriti.

Forti rallentamenti sul traffico

FLASH NEWS###

Gravissimo incidente, si è verificato, nella tarda mattinata di oggi, sulla SS192 nei pressi del Gelso Bianco.

A scontrarsi violentemente un furgone con un autoarticolato.

Visto la gravità del ferito è stato necessario l intervento dell elisoccorso, atterrato da pochi minuti

Sul posto i Carabinieri di Misterbianco per i rilievi del caso e per stabilire le responsabilità nello scontro e l’azienda Sos Strade Vittorio Grimaldi per la pulizia della strada invasa da detriti.

Forti rallentamenti sul traffico

