FURGONE CONTRO AUTOARTICOLATO, FERITO 64 ENNE
+++AGGIORNAMENTO+++L'incidente si è verificato intorno alle ore 13 sulla SS192 nei pressi del Gelso Bianco.A scontrarsi violentemente un furgone con un autoarticolato.Visto la gravità del ferito è sta...
+++AGGIORNAMENTO+++
L'incidente si è verificato intorno alle ore 13 sulla SS192 nei pressi del Gelso Bianco.
A scontrarsi violentemente un furgone con un autoarticolato.
Visto la gravità del ferito è stato necessario l intervento dell elisoccorso.
Il malcapitato è un 64enne originario di Ragusa, trasportato con l’elisoccorso al “Trauma Center” dell’ospedale Cannizzaro di Catania.
L’uomo ha riportato anche la frattura di una scapola.
Sul posto i Carabinieri di Misterbianco per i rilievi del caso e per stabilire le responsabilità nello scontro e l’azienda Sos Strade Vittorio Grimaldi per la pulizia della strada invasa da detriti.
Forti rallentamenti sul traffico
