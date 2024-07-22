FURGONE IN FIAMME SULLA CATANIA-GELA: CONDUCENTE ILLESO

Un furgone ha preso fuoco questa mattina sulla strada statale Catania-Gela, nei pressi dello svincolo di Caltagirone. L'incidente, avvenuto intorno alle 9:30, ha causato rallentamenti nel traffico del...

Un furgone ha preso fuoco questa mattina sulla strada statale Catania-Gela, nei pressi dello svincolo di Caltagirone. L'incidente, avvenuto intorno alle 9:30, ha causato rallentamenti nel traffico della zona.

Il conducente del veicolo, resosi conto del problema, è riuscito prontamente a mettersi in salvo e a parcheggiare il mezzo ai bordi della strada. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza il mezzo.

Le operazioni di soccorso hanno richiesto diverse ore, causando disagi alla circolazione. La situazione è tornata alla normalità solo dopo che le autorità hanno dichiarato l'area sicura.

Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento, ma non si esclude che possa trattarsi di un guasto meccanico.