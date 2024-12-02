FURGONE INCASTRATO SOTTO UN PONTE IN CONTRADA SCHETTINO

Un incidente alquanto singolare si è verificato questa mattina, 2 dicembre 2024, intorno alle ore 10, sotto il ponte situato in contrada Schettino, un'arteria che collega il comune di Paternò con San...

Un incidente alquanto singolare si è verificato questa mattina, 2 dicembre 2024, intorno alle ore 10, sotto il ponte situato in contrada Schettino, un'arteria che collega il comune di Paternò con San Marco, al confine con Santa Maria di Licodia.

Un conducente, probabilmente senza rendersi conto della limitata altezza del passaggio, è rimasto incastrato con il suo furgone sotto la capriata di cemento del ponte.

L'incidente ha attirato l'attenzione degli automobilisti di passaggio, alcuni dei quali sono rimasti bloccati e non hanno potuto proseguire.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti, ma il veicolo è rimasto incastrato per diverso tempo, causando disagi al traffico. Solo dopo alcuni tentativi, l'autista è riuscito a liberare il furgone, che ha riportato danni minori.

La situazione è stata gestita dallo stesso conducente, che ha finalmente permesso alla circolazione di riprendere normalmente dopo qualche ora di interruzione. Nonostante il disguido, fortunatamente l'incidente non ha avuto conseguenze gravi.