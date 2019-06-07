FURGONE TRASPORTO ALIMENTARI PRENDE FUOCO SULLA SP32

95047

07 giugno 2019 15:33
Dintorni
Camion carico di cibo a fuoco.

I vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi, sulla sp 32 la “Carlentini-Pedagaggi” in territorio  di Siracusa, per un incendio che ha coinvolto un camion che trasportava generi alimentari.

Per fortuna, non si segnalano persone coinvolte .

Sul posto pure la ditta SOS strade, per i lavori di ripristino della strada e la raccolta dei rifiuti per poi smaltiti in appositi centri coordinati dal direttore di Sos Strade Antonio Navarria.

 

 

