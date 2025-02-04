FURTI D’ACQUA A PATERNÒ, AMASPA E POLIZIA LOCALE SCOPRONO UN NUOVO ALLACCIO ABUSIVO
Prosegue senza sosta l’attività di controllo sugli allacci abusivi alla rete idrica nel Comune di Paternò. La squadra degli addetti alla morosità di Amaspa, in collaborazione con la Polizia Locale, ha individuato un nuovo caso di allaccio irregolare alla rete idrica cittadina.
L’operazione, avviata per verificare la regolarità della fornitura idrica in alcuni immobili, ha portato alla luce gravi irregolarità. In particolare, le verifiche hanno riguardato abitazioni prive di un contratto regolare per l’erogazione dell’acqua, ma collegate direttamente alla conduttura pubblica senza autorizzazione.
Questo intervento si inserisce in un più ampio piano di contrasto agli illeciti che compromettono la corretta gestione delle risorse idriche e arrecano danno alla collettività. Amaspa ribadisce il proprio impegno nel perseguire ogni forma di abuso e nel garantire il rispetto delle normative vigenti.
Le ispezioni proseguiranno nelle prossime settimane con l’obiettivo di assicurare la legalità e il corretto utilizzo dell’acqua sul territorio comunale. La collaborazione dei cittadini risulta fondamentale per segnalare eventuali irregolarità e contribuire alla tutela di un bene essenziale per tutti.