FURTI D'ACQUA AL PONTE BARCA: IMPRENDITORI AGRICOLI INVOCANO L'INTERVENTO DELLE FORZE DELL'ORDINE

Confagricoltura Catania ha inviato in data odierna una lettera al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, per richiedere un intervento urgente sulla gestione delle risorse idriche nell’in...

Confagricoltura Catania ha inviato in data odierna una lettera al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, per richiedere un intervento urgente sulla gestione delle risorse idriche nell’invaso di Ponte Barca a Paternò. La situazione attuale, aggravata da una grave carenza idrica e da scarse precipitazioni, sta mettendo in pericolo la sopravvivenza di molte aziende agricole della Piana di Catania che tengono in piedi un indotto economico importante per l’economia provinciale e regionale.

Nella lettera Confagricoltura Catania denuncia pratiche illecite, come il prelievo notturno di acqua dal fiume Simeto dell’acqua che si accumula durante il giorno, privando le aziende agricole legittimamente in attesa dell’erogazione idrica. L’Organizzazione degli imprenditori agricoli catanesi chiede quindi una maggiore vigilanza da parte delle Forze dell’ordine e il ripristino regolare dell’acqua nel canale di quota 56, affinché possa raggiungere le aziende agricole che non possono prescindere da queste preziose risorse idriche.

Confagricoltura Catania esprime fiducia nella sensibilità del Presidente Schifani, nella speranza di un suo impegno diretto per una gestione adeguata alle esigenze dell’agricoltura di un invaso strategico, soprattutto in un periodo di forte siccità, per il futuro dell’agricoltura della Piana di Catania e del suo indotto economico.