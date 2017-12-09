I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza i catanesi Salvatore FRASCHILLA, 28 anni, Giancarlo RACITI, 35 anni, già sottoposto alla misura...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza i catanesi Salvatore FRASCHILLA, 28 anni, Giancarlo RACITI, 35 anni, già sottoposto alla misura preventiva dell’avviso orale ed un 42enne, anch’egli di Catania, poiché ritenuti tutti responsabili di furto aggravato.

I primi due sono stati bloccati ieri sera dall’equipaggio di una “gazzella” in Via della Mecca mentre tentavano di fuggire a bordo di una Fiat Idea di proprietà di un cittadino di Motta Sant’Anastasia (CT), rubata poco prima a pochi isolati di distanza.

L’altro episodio invece si è registrato sempre ieri sera in via Enrico Pantano dove i militari del pronto intervento hanno sorpreso il 42enne nel momento in cui, dopo averne forzato la portiera, stava tentando di avviare il motore di un Fiat Doblò di proprietà di un cittadino di Carlentini (SR).

I mezzi sono stati restituiti ai legittimi proprietari mentre gli arrestati attenderanno il giudizio per direttissima agli arresti domiciliari.

Furti d’auto in serie per l’Immacolata: Tre gli arrestati