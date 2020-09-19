FURTI IN CASA E RAPINE AI TIR, 13 ARRESTI DELLA POLIZIA A CATANIA

Furti e rapine a Catania. La polizia ha arrestato tredici persone nell'ambito di due operazioni contro altrettante bande specializzate nella commissione di reati predatori.Gli agenti della squadra mob...

Furti e rapine a Catania. La polizia ha arrestato tredici persone nell'ambito di due operazioni contro altrettante bande specializzate nella commissione di reati predatori.

Gli agenti della squadra mobile della Questura hanno sgominato due gruppi criminali, il primo dedito alle rapine ai Tir, l'altro ai furti in appartamento. Nel primo caso sono sette gli arresti eseguiti in flagranza di reato, nel secondo sei in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Particolari sulle due operazioni saranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà alle 10.50 nella sala Filippo Raciti del X Reparto mobile di Catania.