95047

FURTO AI "FALCONIERI"

Ladri in azione in una scuola di Paternò.I malviventi hanno agito ai danni del Plesso Falconieri che sorge in via Gaudio.I banditi hanno puntato il loro obiettivo sulle macchinette automatiche per la...

A cura di Redazione Redazione
04 giugno 2018 19:46
FURTO AI "FALCONIERI" -
News
Condividi

Ladri in azione in una scuola di Paternò.
I malviventi hanno agito ai danni del Plesso Falconieri che sorge in via Gaudio.

I banditi hanno puntato il loro obiettivo sulle macchinette automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, che hanno forzato per impossessarsi dei soldi in esse custoditi.
Il bottino, è in fase di quantificazione.

Sull'episodio indagano i carabinieri di Paternò.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047