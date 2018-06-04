FURTO AI "FALCONIERI"

Ladri in azione in una scuola di Paternò.I malviventi hanno agito ai danni del Plesso Falconieri che sorge in via Gaudio.I banditi hanno puntato il loro obiettivo sulle macchinette automatiche per la...

Ladri in azione in una scuola di Paternò.

I malviventi hanno agito ai danni del Plesso Falconieri che sorge in via Gaudio.

I banditi hanno puntato il loro obiettivo sulle macchinette automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, che hanno forzato per impossessarsi dei soldi in esse custoditi.

Il bottino, è in fase di quantificazione.

Sull'episodio indagano i carabinieri di Paternò.