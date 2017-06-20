FURTO AL “PORTE DI CATANIA”: ROMENO IN MANETTE

I Carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato nella flagranza un romeno di 27 anni, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.La fattiva collaborazione tra le società addette a...

La fattiva collaborazione tra le società addette alla sicurezza nei vari centri commerciali, attivi nel capoluogo etneo ed in provincia e l’Arma territoriale ieri sera ha consentito ad una pattuglia di intervenire nel parcheggio dell’ipermercato “Porte di Catania”, luogo in cui il ladro è stato fermato, perquisito e trovato in possesso di un borsone colmo di prodotti rubati poco prima dagli espositori del negozio “Scarpe & Scarpe”. La refurtiva, del valore di circa 500 euro, è stata restituita al responsabile dell’esercizio commerciale mentre l’arrestato attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.