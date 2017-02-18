FURTO AL SUPERMERCATO DELLE ZAGARE, ARRESTATA 27 ENNE

Un carrello pieno di cibo senza passare dalla casse del supermercato. E’ ciò che è successo ieri pomeriggio al centro commerciale “Le Zagare”, all'interno dell’ipermercato Ipercoop. L’autrice dell’acc...

Un carrello pieno di cibo senza passare dalla casse del supermercato. E’ ciò che è successo ieri pomeriggio al centro commerciale “Le Zagare”, all'interno dell’ipermercato Ipercoop. L’autrice dell’accaduto è una 27enne di Catania, bloccata dai carabinieri di San Giovanni La Punta. La donna dovrà rispondere all'accusa di furto aggravato.

Sono stati i vigilanti della struttura commerciale a notare la donna e chiamare immediatamente le forze dell’ordine. Giunti sul luogo, i carabinieri hanno bloccato la donna, che stava pensando bene di andare via con la merce rubata dal valore di 150 euro. Gli alimenti sono stati restituiti al direttore dell’esercizio commerciale, mentre la donna è stata arrestata.