Furto al tabacchi del municipio: sventrata la saracinesca e rubati i filmati

I criminali avrebbero agito all'alba di oggi

95047.it + FLASH + A quanto pare, si sono fatti pure furbi i balordi di turno. Furto con scasso all’alba di oggi compiuto ai danni della tabaccheria di “Parco del sole”: proprio nella piazza che ospita il palazzone comunale.

I ladri hanno forzato la saracinesca e, oltre a fare razzia all’interno della rivendita, hanno trovato il modo e il tempo di prelevare l’hard disk delle telecamere a circuito chiuso che filmano l’esercizio commerciale. In questo modo è stata cancellata ogni traccia. Rubate stecche di sigarette e valori bollati. Da quantificare il danno subito dai proprietari.

La saracinesca del tabacchi è stata letteralmente segata per potere, poi, accedere all'interno.