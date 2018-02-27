Furto all'Auchan di Misterbianco, arrestato Paternese

COMUNICATO DEI CARABINIERI

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza il 44enne paternese Massimo Placido CAPONNETTO, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.

La collaborazione tra gli addetti alla sicurezza, dislocati nei vari centri commerciali dell’hinterland etneo, e l’Arma territoriale ha consentito ieri pomeriggio di bloccare il ladro all’uscita dell’AUCHAN di Misterbianco con un bottino di circa 500 euro, composto da cellulari e diversi articoli di elettronica, rubati poco prima dagli stand del centro commerciale.

La refurtiva è stata restituita al direttore dell’esercizio commerciale mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.